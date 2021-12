Vocalista da banda Malta é confirmado na "Dança dos Famosos"

O vocalista da banda Malta, Bruno Boncini, fará parte da próxima edição da "Dança dos Famosos", quadro do programa "Domingão do Faustão", da Globo. A atração, que teve o ator Marcello Melo Jr. como campeão da última temporada, está prevista para estrear em agosto, segundo o jornal Extra.



Bruno ganhou destaque depois que sua banda foi a campeã da primeira edição do "SuperStar". Com a vitória, o grupo ainda conseguiu embalar a música "Diz Pra Mim" na novela "Alto Astral", lançar um CD e lotar shows pelo Brasil.

adblock ativo