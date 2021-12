Vivianne Pasmanter sobre Shirley: "Ela não é uma cobra"

Afastada da TV desde Tempos Modernos (Globo), de 2010, Vivianne Pasmanter está de volta ao ar como a personagem Shirley, de Em Família (Globo), uma mulher que pega no pé da filha, Bárbara (Polliana Aleixo), porela estar acima do peso. Contente por voltar a trabalhar com Manoel Carlos, autor do primeiro folhetim do qual participou, Felicidade, em 1991, e com quem trabalhou depois em Por Amor (1998) e Páginas da Vida (2006), todos na Globo, a atriz conta que estava com saudade de fazer novelas. Sem querer rotular Shirley como vilã, ela diz acreditar que a moça chique e fútil não tem má índole, sendo uma mulher comum, com o seu lado bom e ruim. Veja a seguir o bate-papo com a atriz:

A Shirley vai, realmente, maltratar a filha por ela estar acima do peso? É uma das vilãs da trama?



A personagem está bem interessante, mas não quero adiantar muita coisa. É melhor deixar o público ir descobrindo quem é a Shirley. Sobre ela ser uma vilã, não sei... não gosto de separar o personagem em vilão ou mocinho, ainda mais em uma trama do Maneco, na qual os tipos são humanos. Os mocinhos têm defeitos e os vilões, virtudes. Posso adiantar que ela não é uma psicopata.

O que a leva a fazer tantas maldades com a filha?



Ela é uma mulher que tem as suas dificuldades, os seus defeitos, aproximando-se da realidade de muitas pessoas. Até porque todas as pessoas têm "sombras" e também um lado bom. Ela é uma personagem complexa.

Você estava longe da telinha desde Tempos Modernos. Estava com saudade de fazer novela?



Não planejei ficar afastada da TV por três anos. As coisas foram acontecendo... nesse tempo, fiz teatro, bastante cinema, lancei vários filmes, fiquei bastante tempo com os meus filhos. Foi bom, mas não foi um período planejado para ficar longe da televisão. Foi realmente acontecendo. Até que entrei no projeto de Em Família. Falei com o Jayme (Monjardim, diretor-geral da trama) e ele me jurou que essa não é a última novela do Maneco.

Por falar em Manoel Carlos, como é voltar ao ar pelas mãos do autor que lhe trouxe para a televisão?

É uma honra e me sinto totalmente em casa. A personagem é demais e estou animada com a novela. Pelo que já li até agora dos capítulos, posso dizer que estou maravilhada com o texto. Basta seguir o que está escrito que não tem erro. Em Família promete mesmo.

Não sente dó na hora de gravar as cenas em que a Shirley maltrata a filha?



Não acho que ela faz para maltratar. Ela pode errar, mas a Shirley não tem má índole (risos). Ela não é esse horror todo.

Como foi voltar para a rotina de gravação e se distanciar um pouco dos filhos (Eduardo, 11 anos, e Lara, 9, que teve com o ex-marido Gilberto Zaborowsky)?

Estou no Rio (onde ficam os estúdios da novela) há três anos. Mas meus filhos estão mais velhos, na escola, e eu em um momento bom para encarar esse trabalho.

Você se mudou de São Paulo para o Rio com os filhos. Morar em outra cidade foi uma escolha acertada?



Na época, eu me mudei por causa do trabalho em uma novela e fiquei aqui. Estruturei a minha vida na cidade, a escola dos meus filhos é aqui, tudo está aqui. Acho que, no Rio, tenho mais qualidade de vida. Mas São Paulo é a cidade onde nasci, tenho minha família, meus amigos.

Em geral, seus filhos não assistem a seus trabalhos na TV. Nessa novela, vai liberar?



Eles nunca assistiram a nada até agora, mas querem ver a Shirley. Falo que está tarde e tal, mas deixo. Essa é a primeira vez que os meus filhos estão vendo um trabalho meu.

Você também está no ar na reprise de A Próxima Vítima, no canal pago Viva. Tem boas lembranças desse trabalho?



Até agora vi pouca coisa. Lembro que foi uma época corrida porque eu fazia teatro com a novela, que foi bem legal. Mas tenho memória ruim para me lembrar dos detalhes. Gosto de rever os meus trabalhos, dá uma saudade... passou também no Viva Felicidade e Mulheres de Areia, novelas que adorei.

Você está em forma. Qual o segredo?



Não tem segredo. É o que todo mundo sabe. Dieta, exercício, muito trabalho e vamos nessa. Faço os meus exercícios em casa para ficar mais com os meus filhos.

Além da novela, você planeja algum outro trabalho em paralelo?



Não consigo levar outro projeto com a novela de jeito nenhum. Sou mãe, tem a família, a novela, não dá mesmo.

O que o telespectador pode esperar de Shirley?



Da Shirley eu acho que o público pode esperar sempre o inesperado (risos).

