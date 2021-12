Vivianne Pasmanter fica irreconhecível para personagem em novela

A atriz Vivianne Pasmanter ficou totalmente irreconhecível para interpretar a personagem Germana em "Novo Mundo", próxima novela das 18h da Rede Globo. Com a transformação para o novo papel, nem mesmo os colegas de trabalho conseguiram reconhecer a artista.

"Preguei muita peça em muita gente antes de sair minha foto! Eu experimentei a personagem com meus conhecidos. Foi muito divertido, as pessoas falavam comigo, eu dizia: ‘Você me conhece, eu sou a Vivianne’, e nem assim. Foi muito legal", contou Vivianne.

Para se transformar em Germana, a atriz passa cerca de uma hora e meia na sala de maquiagem. Na caracterização, são usados apliques pretos no cabelo, esmalte nos dentes e uma prótese dentária para dar ideia de que estão estragados, além de lentes de contato e uma pinta falsa.

A nova trama estreia no dia 22 de março.

