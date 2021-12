Viva traz Globo de Ouro de volta com edições inéditas

Depois de levar os espectadores a uma viagem no tempo com as músicas dos anos 1970, 1980 e 1990 com as reprises do Globo de Ouro, o canal pago Viva vai colocar no ar, diariamente, a partir de 17 de novembro, às 23h, dez edições inéditas da atração.

"O Globo de Ouro Palco Viva (novo nome da atração) vai apresentar sucessos consagrados e também trabalhar com hits atuais. É uma homenagem ao programa que foi um divisor de águas na televisão e na música", afirma Letícia Muhana, diretora do Viva.

A produção, que durante sua trajetória contou com o comando de artistas diferentes, como Nádia Lippi, Kadu Moliterno, Cláudia Raia, Myrian Rios, Lauro Corona, Isabela Garcia, César Filho, entre outros, dessa vez está a cargo de Juliana Paes e Márcio Garcia. Os atores foram os eleitos para comentar e apresentar as atrações musicais.

Frescor

"O interessante desse trabalho é o resgate da memória musical, assim como apresentar o frescor dos novos artistas", diz Patrícia Guimarães, diretora do Globo de Ouro Palco Viva.

Para manter o compromisso com esse resgate, os arranjos originais dos antigos hits foram mantidos, o que surpreendeu muitos artistas que gravaram participação no programa.

"O processo é tão interessante e desafiador que, à medida que os cantores iam chegando para os ensaios, comentavam: Nossa, não ouço essa gravação há anos!", conta Berna Ceppas, que assina a direção musical do projeto.

Figurinos

Para revirar ainda mais o baú de memórias, alguns artistas escolheram figurinos que remetiam ao passado. Fafá de Belém, por exemplo, optou por uma roupa inspirada em um vestido que usou em uma de suas apresentações nos palcos do Globo de Ouro dos anos 1980.

As gravações das dez novas edições foram feitas no palco do Teatro Tom Jobim, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e a Agência Estado acompanhou um dia da produção.

Por lá passaram estrelas como Xuxa - que levou as Paquitas a caráter - Angélica, Kátia, Guilherme Arantes, Gilberto Gil, Byafra, Fagner, Wanderléa, Fafá de Belém, Zizi Possi, Alcione, Zeca Pagodinho, Baby do Brasil, José Augusto, Léo Jaime, Elymar Santos, Ivan Lins, Djavan, Roupa Nova, Sidney Magal e muitos outros.

"É uma iniciativa maravilhosa, até porque o espaço para a música está muito restrito na televisão, principalmente por causa da diversidade de estilos musicais que temos no Brasil. O Globo de Ouro era o mais importante dos programas na época", elogia Djavan.

Zizi Possi endossa a opinião do colega. "Naquela época, o programa era uma grande oportunidade para os artistas se encontrarem e se atualizarem. Os camarins eram grandes pontos de encontro".

Após a extinção

Além de festejar o passado, o Globo de Ouro Palco Viva também dará espaço a artistas que começaram a fazer sucesso após a extinção do programa original. Na lista, estão Valesca Popozuda, Gaby Amarantos, Thiaguinho, Péricles, Anitta, entre outros.

"Dá um friozinho na barriga, como acontece em dia de show. Fazer parte disso tudo é, sem dúvida, muito emocionante. Lembro que eu assistia na época e hoje ainda assisto a algumas reprises. Estar aqui é quase inacreditável. Vibrei muito com o convite e estou adorando participar", fala Valesca.

Encontros

Grandes encontros sobre o palco também marcam as novas edições do Globo de Ouro Palco Viva e emocionaram o público presente na plateia do Teatro Tom Jobim.

"Gilberto Gil se juntou aos filhos Preta e Bem para cantar Toda Menina Baiana e Realce; Adriana Calcanhoto e Buchecha apresentaram Fico Assim Sem Você; Ed Motta e Daniel Jobim entoaram a música Luiza; e Moraes Moreira e Davi Moraes interpretaram Pombo Correio e Festa do Interior.

Homenagens também têm espaço nos programas inéditos. Sandra de Sá relembrou Tim Maia (1942-1998) com as canções Gostava Tanto de Você e Não Quero Dinheiro.

Para reverenciar Emílio Santiago (1946-2013), Alcione interpretou Saigon. Já Thiaguinho prestou tributo a Legião Urbana, de Renato Russo (1960-1996), com Pais e Filhos e Será.

