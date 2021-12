Viva transforma 'Chacrinha - o Musical' em especial para TV

Nesta segunda-feira, o Viva completa cinco anos. Para comemorar, o canal transforma um projeto de teatro em programa especial de aniversário. Uma apresentação diferenciada de Chacrinha, o Musical foi realizada no último dia 6, em São Paulo, com a presença de estrelas da TV na plateia e outras personalidades que fizeram parte da trajetória do comunicador Abelardo Barbosa, como a ex-chacrete Rita Cadillac e a ex-jurada Elke Maravilha.

O resultado poderá ser visto a partir do dia 25, no Viva, em cinco capítulos, de segunda a sexta-feira, às 23h30. O espetáculo mostra bastidores da relação de Chacrinha na emissora que o tornou um ícone popular, a TV Globo.

O descontentamento do então todo-poderoso da emissora, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, com as criativas ideias do Velho Guerreiro é o ponto alto do especial.

"Concurso de cachorros com mais pulgas, o que é que você tem na cabeça?" pergunta Boni em cena. Ele é o antagonista de Chacrinha no texto escrito por Pedro Bial e Rodrigo Nogueira. A direção do espetáculo é assinada pelo cineasta Andrucha Waddington.

O musical acompanha a trajetória do apresentador desde sua infância em Surubim, Pernambuco, até os anos 1980, quando ele estava no auge da carreira com o Cassino do Chacrinha (1982-1988), na Globo. O especial será costurado com uma entrevista exclusiva de Stepan Nercessian, que interpreta Chacrinha, além de contar com bastidores e outras declarações de pessoas que fizeram parte da história de Abelardo Barbosa.

"Sinto saudade de colocar ele no colo e de fazer carinho. Mas não sinto saudade do passado. Não sou nostálgica. Vivi uma coisa maravilhosa e me orgulho muito disso", comenta Elke Maravilha, que está com 70 anos e se emocionou ao ser ovacionada pela plateia durante a gravação.

Medicina

Trechos curiosos da trajetória do Velho Guerreiro serão mostrados no programa, como o início da vida dele como estudante de medicina e os primeiros anos de trabalho em uma rádio em Niterói.

"Nunca imaginei que eu ia virar o Chacrinha. Temos (no espetáculo) interpretações riquíssimas de Benito di Paula, Caetano Veloso e Roberto Carlos. Essa homenagem do Viva só engrandece o nosso trabalho no palco", diz Stepan Nercessian.

Há dois anos, a direção do Viva prioriza a execução de programas especiais para comemorar o seu aniversário. Em 2013, foram produzidas quatro edições do Sai de Baixo (1996-2002). Depois, os programas foram exibidos na programação de fim de ano da Globo. Em 2014, o Viva fez a festa do telespectador com o Globo de Ouro (1972-1990).

Ainda como parte das comemorações, em junho o Viva reapresenta Jovens Tardes (2002-2004) e mostra o Prêmio da Música Brasileira, que acontece no dia 10, no Rio de janeiro, com homenagem a Maria Bethânia. A exibição está programada para dia 13.

adblock ativo