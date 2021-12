Viva e Globo têm remake da Escolinha do Professor Raimundo

A famosa Escolinha do Professor Raimundo vai ganhar um remake especial nos canais Viva e Globo. O canal fechado vai exibir cinco episódios, de segunda a sexta, a partir do dia 23 de novembro. A Globo vai exibir os mesmos cinco, mais dois inéditos, sempre aos domingos, a partir do dia 7 de dezembro, após o Fantástico.

Bruno Mazzeo vai substituir o pai, Chico Anysio, na pele do professor Raimundo. "Quando eu recebi o convite, estava dentro da água em Boipeba, na Bahia. E no primeiro momento eu fiquei um pouco: "Será?". Não queria mexer no que estava quieto. Meia hora depois, eu ja tinha mudado de ideia", disse Mazzeo na apresentação do especial, nesta quarta-feira, 28, no Rio de Janeiro.

Outro que vai representar o mesmo papel do pai é Lúcio Mauro Filho, na pele de Aldemar Vigário. Ele escondeu do pai que iria participar do especial para fazer uma surpresa. "Deixei ele descobrir sozinho. Toquei como se fosse apenas um ator convidado e não com essa relação sanguínea. Chegou na hora, veio tudo, o jeito, sao muitos anos imitando o meu pai. E chorei com todos os atores interpretando", contou.

O elenco ainda tem nova geração de atores e comediantes como Mateus Solano, Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Otaviano Costa, Fernanda Souza, além de Marcos Caruso, Ellen Roche e outros.

Confira abaixo quem é quem na nova Escolinha do Professor Raimundo

Ptlomeu - Otaviano Costa

Dona Cacilda - Fabiana Karla

Rolando Lero - Marcelo Adnet

Seu Boneco - Marcius Melhem

Galeão Kumbica - Kiko Mascarenhas

Dona Bela - Betty Gofman

Tati - Fernanda Souza

Seu Peru - Marcos Caruso

Aldemar Vigário - Lúcio Mauro Filho

Joselino Barbacena - Ângelo Antônio

Dona Catifunda - Dani Calabresa

Marina da Glória - Fernanda de Freitas

Dona Cândida - Maria Clara Gueiros

Capitu - Ellen Roche

Seu Batista - Rodrigo Sant´Anna

Armando Volta (Sambarilove) - Evandro Mesquita

Baltazar da Rocha - Otávio Muller

Zé Bonitinho - Mateus Solano

Pedro Pedreira - Marco Ricca

