Viúva de Chacrinha morre na véspera do 100º aniversário

Florinda Barbosa de Medeiros, viúva do ex-apresentador de televisão, Chacrinha, morreu na madrugada desta sexta-feira, 16, em sua residência, no bairro da Barra Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela tinha 99 anos e completaria o 100º aniversário neste sábado, 17.

Em setembro deste ano, um dos filhos do casa, Jorge Aberlando, faleceu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ano passado, o outro filho de Chacrinha e Florinda, José Renato Barbosa, também morreu, aos 64 anos, devido a complicações cardiológicas.

O terceiro filho do casal, Leleco Barbosa, está escrevendo uma biografia para a sua mãe. Ela ainda deixou oito netos e dois bisnetos. Florinda será sepultada no mesmo local que Chacrinha. O enterro ocorre neste sábado, 17, no seu aniversário.

