'Virou meu irmão', revela Drica Moraes sobre o seu doador de medula

A atriz Drica Moraes revelou que ficou amiga do seu doador de medula, que ajudou a salvar sua vida após a descoberta de um câncer linfático. De acordo com as informações do site Pure People, Drica comenta sobre o carinho que sente por ele. "Eu fui salva por uma pessoa do interior do Mato Grosso, eletricista, que virou meu amigo, meu irmão. Adilson se inscreveu no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) no dia que estava fazendo um curso de jangada, passou no SUS perto da casa dele e ele se inscreveu. Um milagre da vida, muito legal o jeito que as coisas acontecem", disse em entrevista a Lázaro Ramos no programa Espelho (Canal Brasil), que será exibido na próxima segunda-feira, 21.

A atriz afirmou que aprendeu bastante durante o período que lidou com a leucemia. "É página virada. Tem seis anos, é um marco, o tempo vai passando e você vai se distanciando daquilo e a vida vai renovando. O tempo vira um grande aliado, sabe? Você perde todos os medos de envelhecer, as vaidades com o tempo passando e você ir se transformando. É tão bom sobreviver a uma coisa grave porque você ganha um bônus, sabe? Parece que você saí do outro lado com uma poupança garantida de como aproveitar a vida melhor", disse.

Drica comentou também que a ajuda do seu filho Mateus foi fundamental, porém a artista garantiu que teve momentos em que se sentiu sozinha. "A solidão assusta, mas é o lado salvador: é você com sua carcaça, seus músculos, seus órgãos, sua pele que vai tomar formas que você não controla e domina, e a gente tem muito medo desse contato. Quando você está naquele túnel sem fim, não tem muita saída, ou você trabalha ou você sucumbe", afirmou.

Ainda segundo o Pure People, curada da leucemia, Drica exaltou as mudanças após o diagnósticos e comemorou o fim da luta contra a doença. "É um negócio muito louco, uma experiência muito única e linda. Quando você vê que está se curando de um monte de coisa que tem botar para fora, que tem que mudar na sua vida, começa a fazer um trabalho amplo e sincero, vem muita alegria e muita esperança", concluiu a atriz.

