Viola Davis é a primeira negra a ganhar um Emmy

A atriz norte-americana Viola Davis se tornou, na noite deste domingo, 20, a primeira negra a vencer o Emmy Awards na categoria de Atriz Principal em Série Dramática. A premiação foi por sua atuação na série "How to Get Away With Murder".

Durante seu discurso, Viola emocionou a todos que estavam presente no evento, ao falar das dificuldades que enfrenta. "'Na minha mente, eu vejo uma linha. E além desta linha, eu vejo campos verdes, flores adoráveis e lindas mulheres brancas com seus braços estendidos na minha direção'. Harriet Tubman disse isso em 1800. E deixe-me dizer algo agora: a única coisa que diferencia mulheres de cor de qualquer outra pessoa são as oportunidades. Você não pode ganhar um Emmy por um papel que simplesmente não existe", declarou.

Viola Davis fez um discurso emocionante durante a premiação do 67th Annual Emmy Awards - Microsoft Theater. Viola foi a... Posted by Empodere Duas Mulheres on Segunda, 21 de setembro de 2015

Além dela, Taraji P. Henson também foi indicada ao prêmio, pela atuação em "Empire", - o que configurou um outro marco. Em 67 edições do evento, foi a primeira vez em que duas atrizes negras concorreram ao mesmo título.

