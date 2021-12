Participando do programa "Encontro com Fátima" (Globo) nesta sexta-feira, 15, a vocalista banda Vingadora, Tays Reis, fez os apresentadores Felipe Andreoli e Ana Furtado dançarem ao som do "Paredão Metralhadora".

Com a intenção de mostrar os possíveis hits do Carnaval de 2016 no programa, Tays ensinou a coreografia para toda a plateia e convidados do programa.

Mais tarde, o Psirico também cantou e apresentou a coreografia da música "Pega, Pega", aposta para o Carnaval.

Assista o momento:

Da Redação Vingadora participa do 'Encontro' e ensina coreografia; veja

adblock ativo