Vilões das novelas da Globo ganham segunda chance

Jogar um recém-nascido numa caçamba, forjar um ato ilegal para incriminar a irmã, tentar envenenar um inimigo e protagonizar um casamento armado para se dar bem. A lista de vilanias de Félix (Mateus Solano), em Amor à Vida, e Sílvia (Nathalia Dill), em Joia Rara (ambas da Globo), é extensa. Mesmo em horários diferentes, a dupla guarda ainda outra semelhança: parece disposta a se redimir de suas maldades. Apesar de aparentar inverossímil, o comportamento agrada o espectador e pode ser explicado por especialistas em TV.

"Há uma parcela do público que acredita na possibilidade de recuperação do ser humano. Essas pessoas torcem para que o vilão se redima, aprenda a lição e 'vire gente'. Sendo assim, dependendo da trama, essa virada pode ser eficaz", analisa Ricardo Linhares, autor do remake de Saramandaia.

A mesma reflexão é feita pelo novelista Silvio de Abreu (Passione), que completa: "Quanto menos maniqueísta, mais humano e menos radical, o vilão tem mais chances junto ao público."

Ainda de acordo com Linhares, há dois tipos de vilões: os que se redimem e os que não têm salvação. Félix, personagem criado por Walcyr Carrasco, pode ser enquadrado no primeiro exemplo. Depois de armar algumas ciladas para a própria irmã e fazer inúmeras maldades para chamar a atenção do pai, César (Antonio Fagundes), reconheceu seus erros e encontrou a felicidade ao lado de Carneirinho (Thiago Fragoso). No ar, o personagem já alavancou a média da audiência de 35 para 43 pontos, segundo dados do Ibope.

A explicação do sucesso pode estar no humor impresso por Mateus Solano ao médico. "Não existe nenhuma fórmula, nem bola de cristal para saber o que o público quer ou não. Mas, se o vilão tiver doses de humor e o ator for carismático, vai fazer muito mais sucesso do que se for frio e implacável. Doses de humanidade sempre ajudam qualquer personagem", aponta Silvio de Abreu, que cita como exemplos Sinhozinho Malta (Lima Duarte), de Roque Santeiro (1985-1986), um vilão com humor e carisma, e Bimbo (Paulo Autran), em Guerra dos Sexos (1983).

Gosto do brasileiro



De fato, a mistura de humor e drama, na hora de construir vilões de novela que caem nas graças do público, é recorrente na TV brasileira há alguns anos. Além dos nomes citados por Silvio, Perpétua (Joana Fomm), em Tieta (1989-1990), e Altiva (Eva Wilma), em A Indomada (1997), deram continuidade ao tipo e fizeram sucesso em suas épocas. "Assim, aos poucos, os vilões cômicos foram ganhando mais destaque e saíram das novelas regionais para as tramas urbanas naturalistas", diz Linhares.

Mas Silvio de Abreu lembra que as tramas brasileiras receberam e ainda recebem influência da narrativa de séries americanas e inglesas. "Antigamente era muito difícil saber o que acontecia nas TVs do mundo eos produtos demoravam para passar por aqui. Só quem viajava constantemente tinha acesso a esses programas. Hoje pode-se ver e comprar qualquer série ou sitcom".



Futuro de Silvia



Ao contrário de Félix, a personagem Sílvia, de Joia Rara, ainda não está com o futuro cem por cento garantido. Determinada a vingar o pai, acusado de matar a mulher de Ernest (José de Abreu), a bela se infiltrou na poderosa família Hauser. Tudo ia bem até a designer sofrer uma tentativa de assassinato e perder a memória. No entanto, quando retomar a consciência e conseguir provar a inocência de seu pai, há chance de uma redenção, como argumenta Claudino Mayer, doutor em teledramaturgia pela ECA/USP (SP).

"Sílvia pode acabar, de fato, morrendo ou se redimindo. Pode também desistir da vingança de destruir a família Hauser e das maldades cometidas com Franz (Bruno Gagliasso) e Amélia (Bianca Bin). Mas a personagem está, ainda, em fase de construção e tudo pode acontecer." Para ele, a redenção de Sílvia não teve um desvio para o bem porque já era previsto no roteiro. "Sílvia passou a ocupar na trama uma posição de personagem secundário devido à evolução de Manfred (Carmo Dalla Vecchia), seu comparsa".

adblock ativo