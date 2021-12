Vilão diz que comparação com Carminha "enche o saco"

Não pronuncie o nome da personagem Carminha, de Adriana Esteves, perto do novo vilão da novela das 21 horas da Globo, Mateus Solano. O ator, que interpreta o maligno e corrupto Félix, não aguenta mais quando alguém diz que ele remete a Carminha, de Avenida Brasil. A um grupo de amigos, Solano diz que tal afirmação é uma espécie de "miopia do público", e que "já encheu o saco" ouvir a comparação entre os personagens.

Nada a ver

A verdade é que tanto Solano quanto seu Félix nada tem a ver com Esteves e sua Carminha. A vilã era esganiçada, fazia as mesmas caras e bocas em todas as cenas, vivia berrando. Solano, por outro lado, tem tomado mais cuidado nas matizes de seu vilão, na entonação de voz durante as cenas, e procura também não repetir maneirismos. Mas ,basta sair na rua que Solano já ouve parabéns das pessoas nas ruas, por estar "tão bom quanto Carminha". Deve dar raiva, realmente...

Baianos noveleiros!

Salvador é atualmente a quarta cidade do País que mais assiste às novelas das 21 horas, no Brasil. Os baianos só perdem para os paraenses de Belém, os cearenses de Fortaleza e os gaúchos de Porto Alegre. Amor à Vida, por exemplo, já chega na casa dos 40 pontos na terra soteropolitana. Em São Paulo, por exemplo, onde o ibope vale mais por causa da concentração de mercado publicitário, a audiência ainda "bambeia" na casa dos 35 a 38 pontos.

Sem moça do tempo

A ex-global Rosana Jatobá, que atualmente apresenta uma série no NatGeo, estaria sendo sondada pela Band para um programa vespertino.

De olho em todo mundo

A Globo está monitorando a participação em redes sociais de TODOS os seus funcionários. Incluindo artistas, que estão proibidos de postar fotos de gravações e até mesmo de eventos que participem mediante cachê. Funcionários das produções são os mais visados pelo monitoramento. Recentemente, um produtor precisava de um personagem específico para um programa ao vivo e acabou "entregando" a pauta do programa. Um funcionário da Record ficou sabendo e tratou de vender a mesma pauta em sua emissora. O caso gerou advertência - a última - ao empregado da Globo.

Não, obrigado, maaas...

Silvio Santos desistiu de convidar o cabeleireiro Jassa para participar de qualquer atração no SBT. O paraibano de Serra de Cuité sempre arruma uma desculpa para não participar. A verdade é que Jassa é não apenas modesto, mas muito tímido. No entanto, ele não hesita em usar imagens do amigo Silvio para vender os caros serviços de seu "salãozinho" de 450 metros quadrados, em São Paulo..

Por que raios...

... toda propaganda de perfume é sussurrada ou gemida? O que tem a ver olfato com gemido? Coisa mais irritante na publicidade não há.

Sem sossego

A equipe de Gugu Liberato não vive mais em paz. Todas as semanas voltam os rumores de que boa parte da equipe será dispensada até o fim de agosto. Sabem de onde está surgindo a boataria? De dentro da própria Record. Tem muita gente insatisfeita - leia-se bispos - com o salário de R$ 3 milhões mensais de Gugu. Esses bispos alegam que quem paga tal exorbitância, no fim das contas, é a Igreja Universal.

