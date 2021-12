Video Music Awards 2014 será transmitido neste domingo

A MTV exibe neste domingo, 24, às 21h, ao vivo, a conhecida premiação dos artistas que tiveram destaque no mundo da música ao longo do último ano.

O evento, transmitido diretamente do histórico The Forum, em Inglewood, na Califórnia, conta com apresentações de artistas como Nicki Minaj, Maroon 5, Usher e Beyoncé, sendo esta recordista de indicações: a cantora teve seu nome indicado em oito categorias, como Melhor Vídeo Feminino e Melhor Fotografia.

Antes da premiação, confira os melhores trajes da festa no tapete vermelho.

