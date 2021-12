Vida de Bruna Surfistinha vai virar série de TV

A ex-garota de programa Bruna Surfistinha terá sua vida baseada em uma série de tevê. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha, a Fox vai exibir a série em 2014. Ainda não há um nome para assumir o papel de protagonista.

Bruna Surfistinha já foi interpretada no cinema por Deborah Secco em 2011. O filme foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. Em 2013, a Globo exibiu o longa no Supercine e conseguiu recorde de audiência, 10 pontos com 46% share (de cada 100 televisores ligados, 46 estava vendo o filme).

Bruna Surfistinha conta a história da jovem Raquel Pacheco, filha de classe média paulistana que um dia sai de casa e toma uma decisão de se tornar garota de programa. Ela cria um blog e começa a ter sucesso na internet. O filme foi baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião, no qual Raquel Pacheco conta as histórias dela como garota de programa.

Assista ao trailer do filme de 2011

