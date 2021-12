Vida da ativista Marielle Franco vai virar série ficcional

A vida da ativista Marielle Franco, assassinada em março de 2018, será transformada em uma série ficcional. Dirigida por José Padilha, o projeto deve trazer a história da socióloga e vereadora desde a sua infância até a morte.

Ainda sem data para estrear, a obra está no início do desenvolvimento. Em entrevista ao site Adoro Cinema, José Padilha afirmou que quando foi convidado pela escritora Antônia Pellegrino, ele estava em Los Angeles, EUA, com a agenda cheia de outros projetos para as emissoras FX e Showtime, mas que acabou pausando e voltando ao Brasil por acreditar que a série sobre Marielle seja mais importante.

Além da série, a trajetória de Marielle poderá ser conferida em Marielle - O Documentário, cujo primeiro episódio será exibido na Rede Globo no dia 12 de março, após o Big Brother Brasil. O programa, que chega no dia 13 no Globoplay, conta com seis episódios e é assinado por Caio Cavechini (Cartas Para um Ladrão de Livros) e Eliane Scardovelli.

O documentário traz imagens de arquivo e entrevistas com familiares, policiais, jornalistas que cobriram o caso, procuradores e autoridades políticas.

