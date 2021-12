Verdades Secretas vai ao submundo da moda

A novela Verdades Secretas (Globo), que estreia em 8 de junho, na faixa das 23h, terá como fio condutor o submundo que se esconde sob o glamour da moda. Walcyr Carrasco, autor da história, não se preocupa em assustar a parcela mais conservadora do público. "Peço que essas pessoas vejam a novela até o fim, porque vão ficar satisfeitas com as dicas de como conhecer o filho e saber sobre drogas e prostituição", afirma ele.

A protagonista da trama será vivida pela atriz novata Camila Queiroz. No folhetim, ela é Arlete, jovem do interior que chega à capital com o sonho de ser modelo e é imediatamente convidada para fazer parte do casting da agência comandada por Fanny (Marieta Severo).

Quando a família enfrenta dificuldades financeiras, a garota passa a fazer parte do "book rosa" (nome do catálogo que contém as modelos que topam fazer programas).

Drogas

Na novela, além da prostituição, Walcyr mostra o mundo das drogas, principalmente com o enredo da personagem de Grazi Massafera.

Outras modelos que nunca passearam pela dramaturgia também poderão ser vistas na produção, caso de Yasmin Brunet e Alessandra Ambrosio. "É a minha primeira novela e estou muito ansiosa. As gravações estão sendo deliciosas. Estou me divertindo muito", diz a filha de Luiza Brunet.

Na opinião dos atores, apesar de se tratar de uma obra de ficção, os temas abordados na novela são dramas existentes na vida real. "O Walcyr está apenas levantando o tapete", afirma Marieta Severo.

Na trama, a personagem da atriz é amante de Anthony (Reynaldo Gianecchini). "Ela transita com a maior tranquilidade, sem o menor escrúpulo, pelos dois lados dessa moeda", brinca Marieta.

"Vou poder bater uma bola direito com ela. Da outra vez - em Laços de Família (exibida entre 2000 e 2001), primeira novela inteira do galã -, estava começando e ela foi muito generosa comigo. Agora, tenho um pouco mais de experiência. O jogo de cena vai ficar mais divertido", fala Gianecchini.

Decadente

Mas, se você perguntar ao autor sobre a sua maior surpresa, ele não tem dúvida: Grazi Massafera. Ela vai viver a decadente Larissa, que, em final de carreira como modelo, tem no "book rosa" a forma de se manter e acaba se refugiando no mundo das drogas.

"Não tinha noção do que a Grazi era capaz. Achei que ela não fosse querer se desglamourizar, como o papel exigia. Por isso, pedi um teste. E ela fez um de ficar babando", elogia Walcyr Carrasco.

Como em uma novela não pode faltar romance e intriga, em Verdades Secretas vai se formar um triângulo amoroso entre os personagens de Rodrigo Lombardi, Camila Queiroz e Drica Moraes.

O poderoso empresário Alexandre (Lombardi) se apaixona pela new face Arlete (Camila Queiroz), mas acaba tendo um envolvimento também coma mãe da garota, Carolina (Drica Moraes).

