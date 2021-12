"Verdades Secretas": Pia aborta para não perder pensão

A relação entre a socialite Pia (Guilhermina Guinle) e seu personal trainer, Igor (Adriano Toloza), vai ficar estremecida nas próximas cenas de "Verdades Secretas" (Globo).

Os problemas vão começar depois que o rapaz descobrir que a amada estava grávida dele e resolveu abortar para não perder a mesada que recebe do ex-marido, Alex (Rodrigo Lombardi).

Depois de se afastar de Igor por alguns meses, Pia vai tentar uma reaproximação e marca um encontro com o personal. É quando ela resolve contar a verdade para ele e explicar o motivo de ter se sumido.

No encontro, Pia espera os garçons se afastarem para abrir o jogo. Primeiro ela diz que realmente o ama, mas ele fica na dúvida.

"Se me ama, por que ficou esse tempão fugindo de mim?", questiona o rapaz. A dondoca então revela: "Estava grávida".

Igor fica feliz com a notícia, diz que sempre quis ter um filho, mas antes mesmo de começar a fazer planos, Pia frisa, secamente: "Você não ouviu direito. Eu disse que estava, não estou mais. Fiz uma intervenção."

Perplexo com a revelação, Igor pergunta: "Tirou meu filho?".

Pia tenta argumentar dizendo que o corpo é dela, que tinha esse direito e revela que até cogitou ter a criança, mas, em conversa com Alex, mudou de ideia: "Ele me dá uma mesada muito boa, muito acima do que seria nosso trato de divórcio. Disse que não me daria mais nada se eu tivesse esse filho, ou se você vier morar comigo."

O personal fica furioso com a revelação: "Trocou meu filho por dinheiro? Por ida ao shopping?".

A socialite tenta se justificar e explica: "Estou acostumada com um padrão de vida. Teria que cortar várias coisas. O motorista, por exemplo."

"Que m... de padrão! O meu filho valia muito mais que isso. E daí, se o Alex te tira a mesada, vai morrer de fome?", pergunta Igor.

E continua: "Eu te desprezo. Estou indo. Fica aí com teu motorista particular, teu almoço caro, teu padrão de vida. Estou com pressa, vou pegar o buzão pra chegar na academia. Não quero mais nada com você. Posso não ter grana, mas tenho dignidade. Nunca vou te perdoar. Tirar um filho sem avisar ao pai é a maior traição que uma mulher pode fazer pra um homem."

adblock ativo