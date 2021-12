Verdades Secretas: Modelo revela não foi estuprada por Alex

Angel/Arlete (Camila Queiroz) terá uma grande surpresa nos próximos capítulos de "Verdades Secretas", novela das 23h da Globo.

Lyris (Jéssica Córes) vai revelar que a história de Alex (Rodrigo Lombardi) ter lhe estuprado não passou de uma grande mentira. Depois de saber que o seu noivo tentou matar o empresário, a modelo, amiga de Angel, contará que transou com o empresário por dinheiro.

Depois de conseguir um emprego na empresa de Alex, Edgar (Pedro Gabriel Tonini) ameaçará o empresário com uma faca, mas Robério (Gláucio Gomes) é quem será atingido com um golpe do engenheiro. O assessor será socorrido e ficará hospitalizado.

Sentindo-se culpada com a notícia, Lyris irá até a agência de Fanny (Marieta Severo) e assumirá que mentiu ao ver o noivo esperando por ela logo após passar a noite com Alex. A modelo revelará que inventou a história porque estava com medo da reação de Edgar. Ela também contará que só fez o "Book Rosa" porque o casal não tinha dinheiro para pagar uma parcela intermediária do apartamento que estão comprando para morar.

A revelação deixará Angel surpresa e arrependida de ter acusado injustamente o empresário, agora noivo de sua mãe, Carolina (Drica Moraes). As cenas irão ao ar na primeira semana de agosto.

