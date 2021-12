"Verdades Secretas" garante suspense para o último capítulo

Quem assistiu ao penúltimo capítulo de "Verdades Secretas" (Globo), com certeza não perderá o final da trama nesta sexta-feira, 25. O episódio terminou com um grande suspense e a ansiedade de descobrir o que aconteceu.



Carolina (Drica Moraes) finalmente descobriu o caso da filha Arlete/Angel (Camila Queiroz) com o seu marido Alex (Rodrigo Lombardi) e pegou um revolver que guardava em seu quarto para tirar satisfação da traição. Abalada, ela chega a revelar que já suspeitava, mas se recusava acreditar no que poderia estar acontecendo. É quando a câmera sai de cena e o telespectador ouve o som de um tiro.



O que vai acontecer só saberemos nesta sexta-feira.



A cena, uma das mais esperadas da trama de Walcyr Carrasco, foi uma das mais comentadas nas redes sociais e chegou ao assunto mais comentado do Twitter no Brasil e no Mundo. A notícia chegou a ser comentada pelo autor da novela.

Amigos, acabo de saber #VerdadesSecretas primeira nos TTs mundiais! — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) 25 setembro 2015

Confira a repercussão dos internautas no Twitter:

Acho que o tiro de ontem da Cora de Verdades Secretas foi em mim pq to no chão até agora — Piadas Homer (@PiadasHomer) 25 setembro 2015

Pula pra 23:30h por favor quero assistir #VerdadesSecretas — Ícaro Fritz (@FritzIcaro) 25 setembro 2015

A imagem da desgraça. Da tragédia anunciada. #VerdadesSecretas pic.twitter.com/idL64xdnbm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 25 setembro 2015

Depois desse capítulo de #VerdadesSecretas acho que amanhã deveria ser feriado. — Caio Fernando Abreu. (@CaioFAbreuCitou) 25 setembro 2015

Pensei que essa cena nunca ia chegar! pic.twitter.com/5Dn7C5Wn0n — Verdades Secretas (@VerdadsSecretas) 25 setembro 2015

@radiojovempan não existe mocinho ou vilão, todo mundo tem seu podre e não dá para prever o q acontecerá. #VerdadesSecretas #JpMorningShow — Criz Lima (@crizlima) 25 setembro 2015

@radiojovempan #VerdadesSecretas vai direto ao ponto. Sem falso moralismo por causa do horário. Ótimos personagens! — Flavio de Jesus (@truta_dj) 25 setembro 2015

Cena tensa, muito dramática, com uma direção visceral, um texto preciso e interpretações primorosas!#VerdadesSecretas pic.twitter.com/b07og419Gu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 25 setembro 2015

