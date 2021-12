"Verdades Secretas" estreia nesta segunda-feira

A nova novela das 23h da Rede Globo, "Verdades Secretas", de Walcyr Carrasco, estreia nesta segunda-feira, 8, e promete trazer para a TV, o universo do consumismo, do luxo, da moda e do glamour.

O roteiro gira em torno da história de Arlete, interpretada por Camila Queiroz. A personagem é de uma jovem do interior de São Paulo que se muda para a capital com a mãe, interpretada por Drica Moraes, e realiza o sonho de ser modelo.

Diante das dificuldades, a menina ainda terá que passar pelas armadilhas do mundo da moda. Inveja, prostituição e sabotagens, são alguns dos aspectos obscuros abordados pelo autor.

Por escolha de Walcyr, parte do elenco é formado por modelos profissionais, para trazer mais realismo à novela, segundo ele. O time de atores ainda conta com grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Rodrigo Lombardi, Marieta Severo, Ana Lucia Torre, Tarcisio Filho, Reynaldo Gianecchini, Guilhermina Guinle e Grazi Massafera.

De mocinha para vilã

A atriz Grazi Massafera, deixa totalmente o mundo das mocinhas e assume o papel da vilã Larissa, uma veterana do mundo da moda, que já viveu momenos melhores na carreira. Com idade para se aposentar, a modelo não pode parar de trabalhar, pois precisa sustentar a família, e acaba envolvida num emaranhado de armações para se manter na "jogada".

Grazi surpreendeu até o Walcyr Carrasco, que ficou impressionado com o teste da atriz para a personagem. O autor não poupou elogios em entrevista ao site do Gshow.

"Ela se despiu inteiramente da heroína, do glamour, para se entregar ao papel, e isso para mim foi surpreendente. Estrelas lindas, muitas vezes, não querem ficar feia. A Grazi me provou em um teste que merece tudo que já conquistou. Ela tem garra, profundidade como atriz", afirmou.

Nova vida

Carolina, interpretada por Drica Moraes, é a mãe da protagonista e ,logo no primeiro capítulo da novela, descobre que é traída há oito anos pelo marido, Rogério, interpretado por Tarcisio Filho, que mantém uma segunda família em Sorocaba. A mulher resolve se separar e se muda para São Paulo com a filha, para morar com a mãe, Hilda, vivida por Ana Lucia Torre.

adblock ativo