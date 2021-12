Veja as piores coisas da TV aberta em 2014

A coluna lista para os queridos leitores de A TARDE os programas e celebridades que ou não deram certo ou "floparam" este ano. Na próxima semana, a coluna listará os principais sucessos do ano, pois nem só de negatividade vive um jornalista. E também para terminar o ano de forma positiva!

Tá na Tela

O jornalístico sensacionalista da Band prometeu muito, cumpriu pouco e já será retirado do ar, após quatro meses. Luiz Bacci, tirado da Record a peso de ouro, foi certamente o grande tiro na água do ano, em termos de gastos. Em poucas semanas, a equipe já sofria com brigas e demissões. Uma verdadeira barca furada.

Neila Medeiros

Incrível o volume de gafes que a substituta de Cesar Filho no Notícias da Manhã cometeu ao vivo, no SBT. Para uma âncora, é muita incompetência ou ingenuidade cair em pegadinhas como uma mensagem enviada por um telespectador chamado "Tomas Turbando". Neila errou tanto que chegou a ser advertida pela direção da emissora.

Esquenta, com Regina Casé

De repente, o vocabulário mudou o significado da palavra "popular" para "baixa qualidade". Há pouquíssimos programas tão ruins na TV aberta quando o dominical comandado pela humorista. Parece menos um programa e mais uma ação entre amigos. Os amiguinhos da apresentadora têm lugar garantido no palco todo santo domingo. Ou inferno de domingo, melhor dizendo.

Video Show

Nem Zeca Camargo faz milagre, tanto que entrou e já saiu do comando da atração Global, que há décadas mantém um formato preguiçoso, baseado na autobajulação. Não há exemplo maior de antropofagia global que o Video Show. Chegou ao ponto de os repórteres da atração (sic) se tornarem personas non gratas por estrelas do primeiro escalão da emissora - de tanto que bajulam.

Zorra Total

A líder em audiência também é líder em programas de má qualidade. Há décadas a crítica lamenta a existência do Zorra Total, cuja única qualidade é dar emprego a centenas de figurantes (curiosamente, quase todas mulheres e gostosonas). Até que enfim a emissora se tocou e promete reformular o programa em 2015. Se o tirasse do ar, seria bem melhor.

Os famigerados "stand-upers"

Se você tem TV por assinatura já deve ter sido vítima da péssima qualidade do stand-up nacional, principalmente via canal Comedy Central. Qualquer panaca hoje em dia sobe ao palco para falar patacoadas ou cenas cotidianas absolutamente sem a menor graça. O culpado dessa praga é o público, que ri de qualquer idiotice. E pensar que um gênio do humor como Jerry Seinfeld tem a ver com isso.

Religiosos na TV

Até que enfim o Ministério Público Federal vai investigar a proliferação de canais que, em vez de gerir a própria programação, preferem vender a grade para igrejas, pastores e outros quetais. Uma coisa é divulgar a palavra de Deus num meio de comunicação, algo legítimo para quem crê. Outra coisa é passar o tempo todo pedindo dinheiro e desafiando fiéis a fazer doações vultosas e enriquecer pastores e bispos pessoalmente.

MTV

O canal que já foi marca registrada de música, fez e desfez bandas e músicos, virou um depósito de coisas de mau gosto e de programas bobocas. O pior é que a emissora insiste em premiar todos os anos artistas com o Video Music Awards, o que é muito estranho para um canal que quase não passa mais clipes.

João Kleber, da RedeTV!

João é um amor de ser humano e este colunista o conhece pessoalmente e pode dizer isso. Também virou o maior sucesso internacional da história da RedeTV!, com seu programa sendo vendido para mais de 50 países. Mas isso não é sinal de qualidade. Já encheu os picuás essa história de fulano vai fazer uma revelação bombástica parra sicrana. Que beltrano tem um segredo fortíssimo para a fulana. É muito mico e tudo muito fake. João ainda vai levar um duende ao palco e todo mundo vai acreditar.

Balanço Geral, da Record

Programa não sabe se faz jornalismo, fofoquinha de famosos ou brincadeiras com bichos de pelúcia. Balanço Geral é um exemplo de híbrido que não deu certo, a despeito de muitas vezes dar boa audiência. E isso vale tanto para a versão vespertina como a matinal, com Fabíola Gadelha.

adblock ativo