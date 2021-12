Veja a transformação de Klara Castanho para Amor à Vida

O novo visual de Klara Castanho, que vive a personagem Paulinha em Amor à Vida, vai dar o que falar na próxima semana. Influenciada por Ninho (Juliano Cazarré), a personagem vai colocar dreadlocks no cabelo, causando uma verdadeira confusão na família.

Durante um passeio no shopping, o artista tem a ideia de deixá-la definitivamente com a sua cara. Ele vai levar a filha para um salão de beleza e manda colocarem dreadlocks no cabelo dela e a menina adora a ideia.

Quem não vai gostar nem um pouco da história é Bruno (Malvino Salvador). O corretor vai perder a paciência com a filha e ordena que a menina retire os dreads da cabeça.

