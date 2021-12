Vanúbia volta ao Alemão e mente sobre tráfico na Turquia

De volta ao alemão, em Salve Jorge, Maria Vanúbia (Roberta Rodrigues) não conta para ninguém sobre a enrascada em que se meteu no exterior ao aceitar a proposta de Wanda (Totia Meireles) para trabalhar na Turquia. Pelo contrário, ela mente sobre sua viagem e, ao invés de contar a realidade sobre o tráfico de mulheres, fala aos vizinhos que ficou famosa com seu show de funk.

"Já fui, já fiz meu show e tô de volta montada no cacife, tá?", diz Vanúbia para Diva (Neusa Borges). A cena da chegada de Vanúbia no Morro do Alemão está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira, 15.

Na sequência, Lurdinha (Bruna Marquezine) provoca a rival, mas Vanúbia não se rende. "Botei a Turquia comendo na minha mão!", dispara a loira, que ainda garante que deixou os turcos loucos por ela.

Ao ver a rival de volta ao morro, Delzuite (Solange Badim) não perde a chance de alfinetá-la, dizendo que ela não estava fazendo falta. "Tá não, Pescoço? Pescoço é que vai dizer!", provoca Vanúbia. Pescoço (Nando Cunha) trata de mudar de assunto, enquanto a periguete aproveita para tirar onda com os moradores.

"Arrasei, tá! Os turcos lá ficaram doidos comigo! Se pegando pra comprar meu passe! E só voltei porque lá não tem DJ pra encarar meu tamanho! Mas eles vão arrumar pra mandar me buscar de novo!", mente Vanúbia, que termina a novela tomando banho na laje e sendo assediada por Pescoço.

