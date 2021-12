Vanessa fatura R$ 1,5 milhão no BBB14

Com um parabéns para você, Pedro Bial anunciou a grande vencedora do Big Brother Brasil 2014, na noite desta terça-feira, 1º de abril. Vanessa levou o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão, com 53% dos votos. Ângela ficou com o segundo lugar, com 28% dos votos e com o prêmio de R$ 150 mil, seguida de Clara, com 19% do total de votos e a quantia de R$ 50 mil pela terceira posição.



A modelo paulistana Vanessa, emocionada, disse não acreditar no resultado. Agradeceu ao público e aos seus bichos de estimação. "Eu amo meus animais. Eles que me trouxeram até aqui".

Em 78 dias de confinamento, Vanessa foi emparedada cinco vezes, sendo recordista de paredões entre as mulheres. Entre os outros brothers, ela perdeu apenas Marcelo, que foi sete vezes ao paredão.

