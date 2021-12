"Vai ficar na orelha", diz Ivete sobre seios de Claudia

A cantora Ivete Sangalo brincou com um desejo de Claudia Leitte. As duas conversavam no programa "Superbonita", apresentado por Veveta no GNT, quando Claudinha disse que queria levantar os seios e foi repreendida pela colega.

"Eu botei silicone, 175 mL. Estava com 23 anos, não tinha muito peito. Era bonitinho mas pequenininho. Fica mais bonito, mais feminino. Queria ter esse tamanho de peito, mas dar uma levantadinha, porque depois que a gente...", disse Claudia no programa que foi ao ar nesta segunda, 30.

Ivete nem deixou a colega terminar o pensamento e interrompeu: "Você queria levantar o seio? Então vai ficar na orelha, meu amor". Claudia ainda tentou argumentar, mas Ivete continuou brincando.

"Pare com isso. O meu está ali na chegada do 'sovaco', está tudo certo. Se eu fosse levantar, voltaria para o estado normal, o seu vai para a orelha", brincou.

"Já estou sentindo a temperatura do lugar, se está frio, se está quente, a partir do peitinho", disse Ivete fazendo piada com seus seios. "Besta", rebateu Claudia.

O programa com o bate-papo amistoso e cheio de brincadeiras foi o último desta temporada do Superbonita.

