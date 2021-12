Umberto Magnani será substituído na novela 'Velho Chico'

Por conta do afastamento do ator Umberto Magnani, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), nesta segunda-feira, 25, a novela "Velho Chico" vai sofrer alterações nos próximos capítulos. De acordo com as informações da TV Globo, o padre Romão, que era interpretado por Umberto, vai receber um comunicado para deixar a paróquia de Gotas de São Francisco e se tornar conselheiro no seminário de outra cidade.

A substituição será feita pelo ator Carlos Vereza, que vai dar vida ao personagem padre Benício, recém-chegado da paróquia de Santana das Fontes para assumir a paróquia de Grotas.

"Desejamos ao nosso querido Humberto Magnani um pronto e feliz restabelecimento. O que será uma dádiva à bela pessoa que ele é e ao belo ator que sempre foi. E o Carlos Vereza, que daqui para frente será o nosso padre, recebemos de braços abertos", declarou Benedito Ruy Barbosa, em um comunicado oficial enviado pela Globo.

O ator Umberto Magnani, 75 anos, passou mal antes de iniciar as gravações de suas cenas na trama "Velho Chico". Segundo informações do G1, os primeiros atendimentos foram feitos ainda no local e logo em seguida ele foi conduzido para o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com o site Ego, a filha do ator, Ana Júlia, contou que o pai está em coma. "Ele passou mal e teve (também) uma parada cardíaca. Passou por uma cirurgia de seis horas e o médico deu 48 horas para ele acordar", explicou.

Ainda segundo Julia, Beto Magnani, que também é filho do ator, está acompanhando o pai no hospital. "Agora é só orar. A gente se apega a Deus, mas é muito difícil ele sair e não ter sequelas", falou, emocionada.

De acordo com o Hospital Vitória nesta terça-feira, 26, nenhum boletim médico será divulgado com o estado de saúde de Umberto Magnani.

adblock ativo