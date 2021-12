Uma banda entre dramas familiares e a luta pela fama

Cinco jovens apaixonados por música se juntam com o objetivo de formar uma banda de rock e fazer sucesso. Você provavelmente já ouviu falar disso.

Entre a vontade de dar certo e conflitos familiares, "Meus Dias de Rock", a nova série do canal Brasil, estreia nesta sexta-feira, 12, contando a história da banda Coelho Branco e sua trajetória que transcende as telas da televisão.

Idealizada pelo ator e diretor Bernardo Barreto, a série conta a história de cinco amigos do Rio de Janeiro que, há seis anos, estão juntos na banda Coelho Branco, e já não mais aguentam esperar pelo sucesso.

Interpretando canções originais criadas para a série pelos compositores Cícero e Wado, a ideia do seriado é formar uma banda que vá para além da televisão, com músicos-atores escolhidos para esse fim, lançando um CD por temporada.

Depois de um intenso processo de meditação que durou 21 dias, no qual Barreto conta que pôde se libertar mentalmente para encontrar o elenco, o casting seguiu por um ano e meio, até que o grupo fosse formado. "Eu simplesmente soube que estava tomando a decisão certa quando eu encontrei esses caras", diz.

Assim, nascia ao mesmo tempo uma banda de rock e o elenco de um seriado. Pedro Coelho, André Coelho, André Pfefer e Pedro Gracindo se juntaram a Bernardo, que vive o protagonista de "Meus Dias de Rock", no time da Coelho Branco.

A solidão do poeta

Com 12 episódios de 42 minutos, a primeira temporada da série mostra a batalha da Coelho Branco para, de uma vez por todas, sair do projeto e dos ensaios para fazer sucesso.

O momento é decisivo para os personagens. Com idades entre 25 e 27 anos, eles sentem que não podem mais esperar pelas oportunidades, ao mesmo tempo em que lidam com as pressões familiares.

E drama de família é bem o que sintetiza a realidade do protagonista Lucas. Entre o câncer da mãe e a inércia do pai, um músico de 50 anos que não contribui em casa, Lucas assumiu para si a responsabilidade de ser o chefe da família, vivendo um período de efervescência.

"Ele é um vulcão esperando para entrar em erupção e, ao mesmo tempo, tem uma delicadeza enorme", explica Barreto. Nessa carga emocional complexa, Lucas passa por um processo de autodestruição enquanto tenta tomar conta da carreira e da família.

Com produção musical de Alexandre Kassin, produtor de nomes como Los Hermanos e Vanessa da Mata, a série mostra o mundo de complexidade do jovem músico por um viés que, de acordo com Barreto, é próximo da realidade.

Hoje, às 21 horas, a série apresenta o seu primeiro episódio. Planejada há oito anos por Barreto (que, em 2006, teve seu primeiro grande papel ao protagonizar "Malhação"), cinco temporadas estão no projeto, mas "Meus Dias de Rock", uma produção independente, esbarra na captação de recursos para ter sucesso - assim como almeja a banda Coelho Branco.

