Último capítulo de Avenida Brasil domina redes sociais

O desfecho da novela das nove da Globo, Avenida Brasil, que foi ao ar nesta sexta-feira, 19, trouxe grandes discussões no Facebook, Google+ e até fotos no Instagram. O microblog Twitter, no entanto, foi a rede social que mais acumulou opiniões dos internautas.



Avenida Brasil ocupou sete das 10 posições no Trendings Topics Brasil com as hastags #OiOiOiFinal, #CarminhaVirouCrente, #AvenidaBrasilVaiDeixarSaudades, #ObrigadoAdrianaEsteves, #Último OI OI OI, #Nina e Carminha, e #Betty Faria. O casamento de Cadinho, o segredo de Adauto, o neto do Tufão e a redenção de Carminha foram os desfechos mais comentados na rede.



Mas os fãs também utilizaram a rede social para criticar o fim de alguns dos personagens, como o da Zezé (Cacau Protásio), que terminou sem um parceiro. "Não vi ninguém para chamar a Zezé de amendoim! Que final foi esse Brasil?", questionou @Its_wanderson. Já @chris_leao, lamentou o fim da trama: "Luto, não podia acabar! Campanha: Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo segunda-feira", escreveu.

Alguns internautas ficaram indignados com o desfecho de alguns personagens. Para eles, Carminha deveria ter se casado com um homem rico e saído do Brasil. "Acho digno a Carminha em compras em Miame e não no Lixão, fala sério!", reclamou @_Jumineirinha. O público também não soube em que pé andavam Agata, Janaína e Lúcio e outros personagens do Divino.



Apesar de algumas manifestações contra alguns furos na novela, o público na sua maioria aprovou o último capítulo de Avenida Brasil e consagra a novela como uma das melhores de todos os tempos. "Só quero avisar que quando Avenida Brasil passar no Vale a Pena Ver de Novo, eu não estarei trabalhando", avisa @amadinha.

Avenida Brasil ao longo desses sete meses teve uma forte influência nas redes sociais. Além dos internautas aderirem em seus perfis à imagem final da novela - que congelava os personagens num fundo preto com luzes coloridas. As frases da personagem Carminha também foram usadas nas redes sociais. A risada "Hihihihi" do personagem Nilo, interpretado pelo ator José de Abreu, também foi adotada pelos internautas.

adblock ativo