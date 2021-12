TVs abertas perdem ibope na Bahia este ano

Na mesma proporção em que a TV por assinatura dispara na Bahia, conforme já publicamos nesta simpática coluna, as TVs abertas amargam um mau ano. Desde janeiro praticamente todas as TVs perderam audiência em Salvador e adjacências. A única que não perdeu foi a RedeTV!, que cresceu 55%, mas mesmo esse índice não é mais que simbólico: a RedeTV! passou de 0,1 ponto em 2013 para 0,2 ponto este ano.

Sobe, mas cai

O mais interessante é que o total de televisores ligados no primeiro quadrimestre deste ano, na região, cresceu 2,8% em relação ao mesmo período no ano passado. Vamos aos números: a Band foi a que mais perdeu público até o momento, 11%; a segunda emissora que mais perdeu telespectadores foi a Record, com 10%; Globo e SBT perderam, ambas, 4%.

Enquanto isso...

...o total de TVs ligadas na Bahia e sintonizadas apenas e canais fechados e UHF (excluídos Globo, Record, SBT, Band e RedeTV! e canais públicos) passou de 6,8 pontos em 2013 para 8,8 pontos agora. Um crescimento de quase 30% em apenas um ano! Salvador, portanto, já é um dos melhores e mais promissores mercados da TV paga no Brasil.

Vai pra caixa você também?

A Band faz chegar a alguns jornalistas a informação de que, em hipótese alguma, pagará a multa pela rescisão de contrato de Luiz Bacci com a Record, estimada em R$ 5 milhões. Muito difícil de acreditar. Em casos anteriores de contratação de pessoas com contrato em andamento, todas as emissoras prestaram assessoria jurídica e ainda bancaram a multa ou boa parte dela. Foi assim, por exemplo, quando Ratinho trocou a Record pelo SBT. E o mesmo ocorreu quando, nos anos 90, Gloria Perez e Benedito Ruy Barbosa assinaram com o SBT e depois voltaram atrás.

Mesmo assim...

A estimativa do mercado é que Bacci ganhará ao menos R$ 500 mil/mês na Band --mais os eventuais merchandisings. Então, mesmo que tiivesse de pagar a multa, poderia fazê-lo em apenas 10 meses. Seu contrato com a Band é de cerca de 5 anos.

Prata soteropolitana

Um dos nomes cotados para substituir Bacci na Record em São Paulo foi Zé Eduardo, do programa Se Liga, Bocão - campeão de ibope na Bahia. Pesou contra ele o temor de alguns executivos de que o baiano fosse, digamos, incontrolável e tão bocudo quanto o nome de seu programa. Querem alguém mais, digamos, calminho, para as tardes. Aliás, Bocão já havia sido cotado para o Balanço Geral mesmo antes de Bacci surgir para o estrelato.

Magreza por um motivo

Muita gente anda especulando sobre o motivo de Adriane Galisteu estar tão magra. Houve boatos sobre supostas doenças, bulimia, blablá. Tudo bobagem. Galisteu está mais magra porque segue rigorosa dieta com o objetivo de... de... isso mesmo, leitores: engravidar. Mesmo aos 41 ela quer tentar ter mais um irmãozinho para Vittorio Iodice. Como toda mulher ganha peso na gravidez, ela quer começar bem magrinha. Para ter uma boa "margem" de manobra e comer mais na gestação, caso consiga.

Tudo como dantes

Independentemente dos atuais baixos índices de ibope, O Aprendiz, de Roberto Justus, já está garantido na grade da Record em 2015.

