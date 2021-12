TVE estreia documentário inédito sobre a Boa Morte

Com direção da jornalista Hewelin Fernandes e produzido pela TVE, o documentário inédito "Retratos da Fé - A Irmandade Sob o Olhar da Fotografia" mostra fotos e depoimentos de fotógrafos que todos os anos fotografam a festa da Boa Morte, em Cachoeira (BA).



São nomes como Adenor Gondim, Vinicius Xavier, Ricardo Almeida, Ana Paula Trindade, Toni Caldas, José Azevedo, Jomar Lima, Aline Pires e Iraildes Mascarenhas, além de fotos de Pierre Verger, que registrou a Boa Morte na década de 40.



Gravado em alta definição, o documentário mostra os três dias da festa com missas e procissões que terminam com samba de roda. Nesta sexta-feira, 15, às 20 horas.

