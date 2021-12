TV paga no Brasil decepciona em 2013

A TV por assinatura no Brasil teve o que merece: repete tanto os mesmos programas, filmes e episódios de seriados, tem tanta propaganda sobre o próprio umbigo (canais falando de si mesmos), é tão cara e seu atendimento é tão ruim, que está afugentando novos assinantes. Cerca de quatro meses atrás tinha 17 milhões de assinantes. Deve fechar o ano em 17,4 milhões - muito menos do que esperavam as maiores operadoras.

Tome

Alguns executivos da área tinham certeza que até o primeiro semestre de 2014 o Brasil atingiria 20 milhões de assinantes. Com um serviço tão ruim, era otimismo demais, rapazes. Nem com Copa do Mundo esse número se realizará.

E digo mais

A Copa do Mundo também está virando "mico" em boa parte das emissoras com direito de exibição - tanto na TV aberta, como na fechada. Com exceção da Globo, que já vendeu todas as suas cotas "master" mais de um ano atrás, as outras TVs estão penando para vender suas cotas. Algumas emissoras dão desconto de mais de 80% no preço da tabela cheia. A ESPN, por exemplo, está pedindo R$ 37 milhões por cota. Se você for empresário, experimente chegar lá e oferecer só R$ 5 milhões para ver o que acontece.

Guerra de nervos

O Instituto Ibope e a empresa GfK travam uma verdadeira batalha depois do anúncio desta última de que fechou acordo com SBT, Record, RedeTV! e Band para medir a audiência das emissoras nas TVs paga e aberta a partir de 2014. Acuado com a inédita concorrência, o Ibope agora anuncia novos produtos quase que todas as semanas, querendo agradar aos velhos clientes.

... o fato é que

... a entrada de um novo instituto medindo audiência está gerando mais ansiedade é nas agências de publicidade, que temem uma overdose de dados sobre o público deste ou aquele programa. O maior temor é que dados desencontrados criem um verdadeiro caos no mercado. Quem mais aposta nesse caos, aliás, gargalhando, são alguns executivos da Globo, que não aceitarão os dados do GfK.

Adeus

O SBT voltou à velha mania de tirar programas da grade sem mais nem menos, depois de meses contratando pessoal e gastando os tubos em produção. A última vítima é o Aqui Agora (SBT Notícia), com a tensa Neila Medeiros. Seus discursos à la Datena, que Silvio Santos apostava que tiraria ibope do Cidade Alerta e do Brasil Urgente, deram em nada. Ela deve virar comentarista do Jornal do SBT.

Ladeira

O ibope da dramaturgia geral da Globo pode registrar este ano seu pior ibope em todos os tempos. Projeções feitas por especialistas apontam que a média geral da emissora também está ladeira abaixo nos últimos dez anos. Cabe lembrar que a Globo ainda é líder isolada na TV aberta e também na TV paga. Por quanto tempo, porém, ninguém sabe.

adblock ativo