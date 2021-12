TV Cultura irá apresentar especial Viola Minha Viola

No próximo 9 de julho, a TV Cultura vai homenagear o programa Viola Minha Viola, que era apresentado por Inezita Barroso, falecida em 2015. Segundo o UOL, o Viola Minha Viola - Especial terá 38 episódios e vão ser apresentados os melhores momentos, com os convidados que participaram do programa que se apresentaram por Inezita Barroso.

Nos programas, vai ter apresentação da violeira, cantora e compositora Adriana Reis. O primeiro programa vai ser dedicado inteiramente a Inezita, que dedicou toda a sua vida a música e boa parte dela a TV Cultura.

O programa Viola Minha Viola teve os maiores índices de audiência dentre os outros programas da emissora. O cantor Daniel está entre os artistas que ganharão episódios especiais. Além disso, o programa vai homenagear Jair Rodrigues, Tonico e Tinoco e outros artistas. O Viola Minha Viola - Especial será exibido aos domingos à noite.

