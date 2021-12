TV Brasil terá programa de entrevistas LGBT

Nadando contra a maré, quando se fala de representatividade LGBT na televisão aberta, a TV Brasil vai inovar e levar para a tela o primeiro Talk Show LGBT da TV aberta brasileira.

Intitulado "Estação Plural", o programa será comandado por um gay, uma transexual e uma lésbica, e pretende aquecer a TV com bastante debate sobre gênero e sexualidade.

O programa será apresentado pelo o jornalista Fernando Oliveira, colunista da Folha de São Paulo, as cantoras Ellen Oléria, vencedora do "The Voice Brasil" (Globo) e Candy Mel, vocalista da Banda Uó.

Segundo divulgado, as gravações já começaram e o programa será exibido em fevereiro, depois de Carnaval.

Transexuais

Ao que parece, nos próximos anos o assunto gênero deve permanecer em discussão na televisão. Segundo a coluna Zapping, do jornal Agora S. Paulo, a nova novela de Glória Perez, "À Flor da Pele", terá uma personagem transexual. A ideia é mostrar as dificuldades que esta classe enfrenta.

Prevista para abril de 2017, a novela pretende falar de grandes paixões e amores impossíveis. Além disso, de acordo com a publicação, a produção terá um personagem com problemas psicológicos.

