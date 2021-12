TV Brasil exibe série O Conde de Monte Cristo

A partir desta segunda-feira, 1º, a TV Brasil vai exibir a série O Conde de Monte Cristo, adaptada do clássico romance de Alexandre Dumas. Trata-se de uma premiada produção francesa de 1998, que traz o ator Gerard Depardieu como protagonista.

A série conquistou dois prêmios Sept d'Or 1999: Melhor Obra de Ficção e Melhor Ator para Gérard Depardieu. O elenco conta também com os atores Ornella Muti, Jean Rochefort, Pierre Arditi e Julie Depardieu, entre outros.

O Conde de Monte Cristo conta com oito episódios de 52 minutos, cada. A trama gira em torno de capitão Edmond Dantes, que é injustamente acusado e sentenciado a passar o resto da vida em um castelo de uma ilha isolada. Na prisão, ele conhece um preso tido por todos como louco. Ele conta a Edmond sobre um fantástico tesouro escondido em uma pequena ilha.

Depois de muitos anos, o homem morre e Edmond se faz passar por ele para escapar da prisão. Segue, então, as orientações para encontrar o tesouro e, a partir disso, tramar a vingança contra o homem que destruiu sua vida e recuperar sua amada. Porém, ainda terá pela frente muitos perigos.

Sucesso - Na França, a série O Conde Monte Cristo foi seguida por mais de 11 milhões de telespectadores somente no ano de 1998, o que foi considerado recorde de audiência para uma série francesa desde 1989.

O episódio de estreia mostra o dia do noivado do capitão Edmond Dantes com a bela Mercedes. Ele é então capturado e e jogado na prisão. A trama é arquitetada pelos invejosos Danglars e Morcerf .

