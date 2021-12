Tufão é sequestrado por Santiago em 'Avenida Brasil'

A poucos dias do final da trama, muita coisa ainda deve rolar no sucesso das 21 horas da Globo. Segundo o jornal "Extra", Santiago (Juca de Oliveira) se revelará chefe de uma quadrilha barra pesada e, a fim de dar o golpe de sua vida, infiltra seus comparsas em um grande evento no Divino Futebol Clube.

No local, os bandidos conseguem pegar Tufão (Murilo Benício) quando ele vai ao banheiro. Sem saída, a família do ex-jogador cumpre as exigências dos sequestradores, que inclui a fuga deles em um jatinho. A publicação afirma ainda que as cenas no aeroporto serão cercadas de ação.

adblock ativo