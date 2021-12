Tufão bota Carminha contra a parede e pede a separação

Tufão (Murilo Benício) não vai perdoar as mentiras de Carminha (Adriana Esteves) e decidirá colocar um ponto final no casamento. Segundo o blog de Patricia Kogut, nos próximos capítulos de "Avenida Brasil", o pai de Jorginho (Cauã Reymond) vai colocar a megera contra a parede: "Fala pra mim, agora, na lata: o Max é pai do Jorginho e da Ágata (Ana Karolina Lannes)?".

Carminha negará e fará chantagem emocional, mas Tufão não vai ceder. Feliz com a notícia, Jorginho pedirá ao pai para lutar pela guarda de Ágata.

