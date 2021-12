Tufão aceita pedido de casamento de Monalisa

Depois de 12 anos separados por conta das armações de Carminha (Adriana Esteves), Monalisa (Heloísa Périssé) toma coragem e pede Tufão (Murilo Benício) em casamento. A decisão será tomada após a insistência de Olenka (Fabíula Nascimento) e Silas (Ailton Graça). A cena está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (16), em Avenida Brasil, da Globo. Desiludido, o ex-jogador está no bar do Silas, quando a cabeleireira aparece no carro de alto-falante de Silas, no Divino. Emocionado, sob aplausos das pessoas, Tufão aceita o pedido e pode, enfim, ser feliz.

