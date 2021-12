Tudo Pela Audiência estreia dia 15

Satirizar clichês da televisão - tanto nacional como estrangeira. Esta é a receita do programa Tudo pela Audiência, que estreia dia 15, às 22h30, no canal por assinatura Multishow. "A gente assume a busca desenfreada pela audiência. E sempre com muito humor", adianta a atriz Tatá Werneck. Ao seu lado, na apresentação, está o humorista Fábio Porchat.

"Fazemos uma sátira de programas de auditório em um programa de auditório. A gente sacaneia a coisa dentro da coisa. São bons comediantes brincando de apresentadores", analisa Porchat.



A dupla vai apresentar shows de drag queens, desfiles de mulheres sensuais, barraco entre familiares, lutas de pessoas em ringue com gelo, brigas de anões com cotonetes gigantes. Todos esses artifícios os levam a uma única missão: conquistar a atenção do público a qualquer custo.

Nessa luta bem-humorada pelo Ibope, Tudo pela Audiência, que já tem segunda temporada garantida para 2015, conta com quadros como: "Tá Lendo ou Tá Louco", que é um show de calouros com cantores que já foram eliminados em outros programas; "Merchan", em que Fábio e Tatá fazem merchandising de produtos estapafúrdios; "Kama Surta", recheado de entrevistas sobre sexo com convidados famosos; e "Noticiário Reacionário", em que notícias do cotidiano são comentadas de maneira raivosa com direito a quebra de objetos no palco.



Reencontro



A parceria entre Tatá e Porchat, que começa a ser testada na TV paga, vem de longa data. Quem revela é a própria atriz: "Já existe há muito tempo, na verdade. Já fizemos um filme juntos, chamado Teste de Elenco (2011)."

O humorista confirma e não economiza nos elogios: "A Tatá é uma gênia, ela é hilária. Você fica rindo do começo ao fim, fica difícil se concentrar. Ela tem uma tirada a cada dez segundos. A gente trocou uma bola muito boa. Não teve disputa; pelo contrário, a gente levantava a bola um pro outro".

Mas, diferentemente das esquetes que costuma produzir para o site "Porta dos Fundos", Porchat não é o responsável pelo roteiro de Tudo pela Audiência. Os 22 episódios possuem texto final de Rosana Hermann e Rafael Fanganiello, com direção geral de Elisabetta Zenatti. "O programa tem um roteiro, mas improvisamos muito", explica o apresentador.

A atração passa a disputar espaço na movimentada agenda da ex-MTV. Depois do final da novela Amor à Vida (Globo), Tatá participou do filme Loucas para Casar, que será lançado em dezembro; ganhou um quadro no "Caldeirão do Huck" (Globo), durante a Copa do Mundo; e deu início aos preparativos para ser a protagonista da próxima novela das 19h da Globo, Lady Marizete.

"Minha vida está tão atribulada que, quando durmo mais de quatro horas, acordo meio culpada (risos). Mas amo trabalhar! Então, se fico uma hora à toa, já acho que estou perdendo tempo e que poderia estar estudando e produzindo", diverte-se Tatá.

