"Tudo é uma grande novidade", diz Porchat sobre talk show

Conhecido pelo humor ácido e irônico e pelo ritmo quase convulsivo de suas atuações, Fábio Porchat deu início à sua carreira de ator quando mandou um bilhete a Jô Soares pedindo para encenar uma esquete de sua autoria, em 2002. O apresentador chamou o estudante de administração ao palco e deu parabéns pela sua ousadia e boa atuação.

Depois disso, Fábio começou a cursar artes cênicas. Escreveu várias peças, participou de stand-ups, mas o sucesso veio após criar o Porta dos Fundos, uma produtora de vídeos para o YouTube. Agora, o humorista vai estrear como apresentador no Programa do Porchat, que começa amanhã, à 0h15, na Record.

"Eu sempre tive muita vontade de fazer talk show. Era uma coisa que lá atrás eu já falava. Então, a Record começou a querer fazer uma coisa parecida e surgiu a oportunidade", conta Porchat. Direcionada a todos os públicos, a atração vai ao ar nas noites de segunda a quinta-feira, no canal.

À cara de Porchat

O programa passeia entre entretenimento e informação, sempre tratada de maneira descontraída. "Vai ser tudo muito a minha cara, do meu jeito. Não quero mudar quem eu sou, até porque isso é uma característica do talk show. Então, tem que ser feito do meu jeito. Para quem já me conhece da internet, dos meus trabalhos, vai ver o mesmo Fábio", explica.

Para a estreia, Sasha Meneghel foi convidada para a entrevista. A filha de Xuxa nunca deu uma entrevista antes para a televisão. Além das entrevistas, o programa reúne esquetes, músicos, brincadeiras com a plateia e muito improviso. "O programa vai ser bem divertido, com um clima bem à vontade. Ao mesmo tempo tem entrevistas e conteúdos interessantes".

Para as próximas edições, nomes como Wagner Moura, Mr. Catra, Nicole Bahls, Anitta e Ludmilla estão entre as atrações convidadas.

Nova tarefa

Pela primeira vez como apresentador, Fábio não sabe dizer qual a parte mais difícil de todo o processo. "Melhor perguntar qual a parte mais fácil. Nunca fiz isso na vida. Tudo é uma grande novidade e bastante trabalhoso", brinca.

Com Jô sempre como referência em programas de entrevistas, Fábio cita também apresentadores fora do Brasil, como os humoristas David Letterman e Ellen Degeneres, que ele acompanha e admira há muito tempo.

Em mais de uma década de atuação, o carioca destaca que o mais importante é a evolução. "Estou aprendendo agora uma coisa que eu não sei, descobrindo como fazer. Eu gosto muito de fazer meu trabalho e quero apresentar um produto que eu me orgulhe de estar fazendo".

Por conta disso, Porchat diz estar mais focado no presente e acompanha de perto todos os detalhes da nova tarefa. "Nós sempre temos vários planos de vida. Mas agora, estou atento ao programa e pretendo um futuro longo para ele".

