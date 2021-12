Tuca Andrada: "Eu me inspirei no meu irmão caçula"

O título do filme Os Meus, Os Seus e Os Nossos (1968) poderia se aplicar perfeitamente à história de Ronaldo, personagem de Tuca Andrada em Malhação, da TV Globo. Logo no começo da história, ele decide se mudar para um casarão com seus filhos, a mulher Vera (Isabela Garcia) e as duas enteadas. Para compor este superpai, contudo, o ator não precisou ir muito longe.

"Eu me inspirei no meu irmão caçula, o Dudu. Não que ele tenha essa penca de filhos, mas a maneira dele e do meu personagem encararem a vida é bem próxima", entrega. Veterano, Tuca já tem 22 anos de carreira na televisão. Sua estreia se deu na novela O Dono do Mundo (1991), na Rede Globo, emissora onde permaneceu por quase 15 anos ininterruptos e fez sucessos como Fera Ferida (1993) e Da Cor do Pecado (2004). Em 2006, ele mudou de casa, indo para a Rede Record, onde integrou o elenco de Caminhos do Coração (2007). "Era maneiro brincar de vampiro, lobisomem, dinossauros e afins na televisão", diverte-se.

Como é trabalhar com um elenco tão jovem em Malhação?

Olha, eles têm uma garra danada. A inexperiência é compensada pela vontade desses garotos de acertarem. Isso renova a gente.

E interpretar um paizão com filhos tão diferentes?

Eu me inspirei no meu irmão caçula, o Dudu. Não que ele tenha essa penca de filhos, mas a maneira dele e do meu personagem Ronaldo encararem a vida é bem próxima. O Ronaldo encara como um desafio prazeroso a tarefa de educá-los. No fundo, acho que ele se diverte em ter filhos tão distintos.

Você fala com bastante carinho deste personagem...

Acho que o Ronaldo é aquele cara que todo mundo gostaria de ter por perto e de ser amigo. Gente boa, simples e honesto. Sua maior felicidade é ver toda a sua família unida. Ele também é incapaz de fazer mal a uma mosca, mas está sempre pronto para defender sua prole.

Você estreou na televisão em O Dono do Mundo (1991). Tem alguma lembrança especial desse trabalho?

A primeira novela a gente nunca esquece. Eu nunca tinha sido reconhecido na rua até então, o que é algo muito assustador no princípio (risos).

Além da televisão, você tem uma carreira sólida no teatro. Em Lado a Lado, no núcleo do Teatro Alheira, deu para aliar essas duas paixões, certo?

O engraçado foi que todos os atores desse núcleo eram de teatro (Maria Padilha, Alessandra Negrini e Paulo Betti). Resultado: nos divertimos muito trazendo coisas das nossas histórias para os personagens. Mas teatro é teatro e tevê é tevê.

Em 2000, você fez a peça O Beijo da Mulher Aranha com o Miguel Falabella. Desde então, tornou-se símbolo sexual do público masculino gay. Como é isso para você?

Isso não me incomoda de jeito nenhum. É lisonjeador.

Durante a sua passagem pela Record, você integrou o elenco de Caminhos do Coração (2007). Foi difícil mergulhar no universo dos mutantes?

A dificuldade é que, muitas vezes, tínhamos que contracenar com um chroma key (técnica de efeito visual que sobrepõe imagens). Por esse motivo, precisávamos imaginar o que seria posto depois de gravarmos.

E a melhor parte?

O barato é que era maneiro brincar de vampiro, lobisomem e afins na TV (risos).

Ainda sente algum frio na barriga quando entra em cena?

No dia em que eu deixar de sentir frio na barriga, minha carreira acabou.

