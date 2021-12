True Detective volta com novo elenco e o mesmo tom sombrio

Matthew McConaughey e Woody Harrelson não estão mais no elenco de "True Detective", mas série policial da HBO, vencedora do Emmy retorna no domingo, 21, às 22h, na HBO, para a segunda temporada com a mesma atmosfera melancólica e sombria.

Mas os fãs perguntam se um elenco de astros e a mudança de locação - dos pântanos da Louisiana para as ruas violentas do sul da Califórnia - vai conquistar o mesmo nível de adoração da primeira temporada.

O criador e roteirista da série, Nic Pizzolato, afirma que sua equipe está "totalmente decidida a fazer algo novo". "Temos consciência de que não queremos nos repetir ou apresentar o mesmo disco em uma embalagem diferente", afirma Pizzolatto.

"Mas as duas temporadas têm uma relação profunda e próxima em sua sensibilidade e sua visão, têm a mesma alma, mas a nova tem um mundo e um grupo de personagens mais complexos", disse. Desta vez, Colin Farrell, Rachel McAdams e Taylor Kitsch interpretam policiais que acabam vinculados ao criminoso Frank Semyon (interpretado por Vince Vaughn) graças a um assassinato na fictícia cidade de Vinci.

Farrell interpreta um detetive problemático que apresenta um conflito de lealdade, entre a polícia e um mafioso. Rachel McAdams interpreta uma policial durona, enquanto Kitsch é um veterano de guerra e agente de trânsito.

Os primeiros dois episódios da temporada foram dirigidos por Justin Lin, cineasta responsável por alguns filmes da franquia "Velozes e Furiosos".

