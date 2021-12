Trio de mulheres formam a final do BBB 14

Três mulheres formam, pela primeira vez, a final do Big Brother Brasil. Nesta terça-feira, 1º, o público terá que escolher entre Clara, Vanessa ou Angela para ser a vencedoras da 14ª edição do reality show da Globo e levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Antes de se tornar uma das três finalistas, Vanessa encarou mais um Paredão na noite de domingo, 30. Ela disputou a permanência da casa com Marcelo, que deixou a casa com 55% dos votos.

Logo depois da saída do brother, as sisters tiveram que justificar o porquê de elas merecerem o prêmio.

Angela foi a primeira a ir no confessionário. Ela alegou que fez tudo de coração dentro do confinamento e justificou o motivo de querer o prêmio: "Eu ganhando R$ 1,5 milhão seria um sonho realizado, queria que minha mãe descansasse um pouco. Queria poder dar esse orgulho e essa alegria para ela. Confio em Deus, o que tiver guardado pra mim, está guardado", disse.

A segunda a fazer a defesa foi Clara que declarou ter entrado no BBB 14 com 'a cara e a coragem'. 'Expus todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, sem medo de mostrar quem eu sou realmente. Estava com muito medo antes de entrar aqui, de ser julgada pelo meu trabalho, pela minha opção sexual, mas me abri aqui. Durante esses três meses a minha vida foi aqui. O que vocês viram em casa é realmente o que sou lá fora', disse a sister.

Vanessa preferiu agradecer ao público por ter ficado no programa: "Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Amo vocês, do fundo do meu coração". A sister contou que gostaria de ganhar o prêmio para voltar a estudar medicina veterinária e abrir uma clínica para os animais das pessoas que não tem condições de pagar.

