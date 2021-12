Trio arquiteta plano para provocar eliminação de Ana Paula

A permanência de Ana Paula no Big Brother Brasil 16 tem incomodado Adélia, Renan e Tamiel. Na noite desta quarta-feira, 24, logo após a advogada pedir para sair do jogo, o grupo começou a arquitetar planos para provocar a eliminação da mineira.

Reunidos no quarto do líder, o trio resolveu que iria provocar Ana até ela perder o controle e agredir um deles. "Se ela encostar a mão em você, eu vou rir tanto do lugar em que eu estiver. Deixa ela beber bastante na festa, daí você fica desfilando. Se ela pôr a mão, beleza. Ela é louca...", disse Adélia.

Logo em seguida, Tamiel também deu uma segunda ideia para causar uma possível irritação em Ana Paula."Só você encará-la e encostar seu nariz no dela, com certeza ela vai te dar um tapa", imaginou.

Como muitos telespectadores do reality já sabem, agredir fisicamente outro participante resulta em expulsão do agressor. No entanto, também segundo as regras do programa, provocar agressão física também causa expulsão.

