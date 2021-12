Totalmente Demais se despede no dia 30 cheia de novidades

Sucesso de audiência - média de 33 pontos no Ibope (cada ponto equivale a 67 mil domicílios em São Paulo) - e também nas redes sociais, Totalmente Demais, novela das 19h da Rede Globo, chega ao fim no próximo dia 30 e promete deixar saudades nos fãs.

O grande mistério do desfecho será "com quem Eliza (Marina Ruy Barbosa) fica?". A torcida entre Arthur (Fábio Assunção) e Jonatas (Felipe Simas) está bem dividida e os autores Rosane Svartman e Paulo Halm querem manter o mistério. "Não vamos gravar duas versões. Só o elenco envolvido tem as cenas. Cada ator está recebendo só a parte de seu personagem. Estamos tentando segurar ao máximo", afirma Svartman.

Mas a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, já entregou: a "ruivinha" fica com Jonatas. Na última cena, ele se declara: "Eu também te amo, ruivinha", e eles se beijam.

O autor Paulo Halm aproveita para elogiar os protagonistas. "O nosso quarteto de protagonistas, incluindo o Felipe Simas, é um grande trunfo. Temos quatro grandes talentos, extremamente diferentes e que casou muito bem. Marina, Juliana e Fábio já tinham toda nossa admiração pela história e carreira deles. E quando aceitaram e se identificaram com a história, foi uma grande alegria. O Felipe veio de Malhação Sonhos, nos encantamos por ele e se encaixou perfeitamente. Os quatro souberam emocionar, divertir, encantar ao público - tanto é que existe a divisão das torcidas para todos os lados", diz.

Para os autores, o trunfo de Totalmente Demais foi a união de toda equipe: "Foi uma equipe de colaboradores muito empenhada e diversificada, que conversa com os mais diversos públicos. Um elenco de primeira e extremamente talentoso. Equipe de direção renomada. Enfim, quando todos estão unidos por um objetivo e felizes com o que estão fazendo, dificilmente dá errado.

Além disso, também acreditamos que tratar de assuntos do dia a dia, presentes na contemporaneidade, também nos ajudou a conquistar o público - ali eles se identificam com as histórias e personagens. E sempre buscamos isso, trazer a fábula para o cotidiano".

O diretor geral Luiz Henrique Rios endossa o coro. "Eu atribuo (o sucesso) a um trabalho feito com muita dedicação e muita verdade nas emoções. A capacidade da história que construímos teve de se encontrar com o imaginário do publico", afirma.

Os autores contam que a história seguiu como o esperado desde o começo: "Claro que, como uma obra aberta, teve algumas mudanças, alguns rumos alterados - coisas que vamos sentindo ao longo da novela, com o andamento das tramas. Isso faz parte. Mas seguiu a essência da sinopse e do que esperávamos desde sempre. Construímos a história em cima de personagens do nosso dia a dia, nossos vizinhos, parentes, nós mesmos. Estamos falando de uma história atual, então temos que fazer com que o público se identifique e torça por aqueles personagens".

Inovações

Devido ao sucesso, Totalmente Demais foi esticada em duas semanas e, pela primeira vez na história da Globo, uma novela terminará numa segunda (dia 30). Outra ação inédita: o último capítulo será reprisado na terça (31) no Vale a Pena Ver de Novo. O capítulo derradeiro trará ainda uma ação de crossover na qual a personagem Fedora (Tatá Werneck), de Haja Coração (substituta de Totalmente Demais), visitará a redação da revista pedindo para ser a capa da publicação.

As inovações não param por ai: os usuários do Globo Play, plataforma de vídeo on demand da Globo, poderão assistir a um spin-off da trama. Com o título Totalmente Sem Noção Demais, o spin-off , extensão de um núcleo em formato de série, terá 10 episódios exclusivos que serão exibidos após o fim da novela.

Totalmente Sem Noção Demais vai contar histórias dos personagens Carolina (Juliana Paes), Hugo (Orã Figueiredo), Cassandra (Juliana Paiva), Débora (Olivia Torres), Zé Pedro (Hélio De la Peña) e Dorinha (Samantha Schmütz), que se passaram um ano antes da trama que foi ao ar na TV.

