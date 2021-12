Tonico vira galhudo em 'Gabriela'

Depois de descobrir as traições do marido em "Gabriela", Olga (Fabiana Karla) vai buscar Tonico (Marcelo Serrado) no Vesúvio e recebe uma cantada de Ezequiel (José Rubens Chachá).

"Seu Tonico sabe não valorizar o pitéu que tem em casa! Estou à disposição pra dar o troco", dirá. Olga não resiste e vai até o hotel de Ezequiel. "Abra essa porta que eu estou pegando fogo!", dirá o acarajé com pimenta. Os dois, então, passam a se encontrar diariamente.

