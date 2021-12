Tomás Sampaio se destaca em "Meu Pedacinho de Chão"

Aos 12 anos, o ator Tomás Sampaio coleciona elogios como o arteiro Serelepe, de "Meu Pedacinho de Chão" (Globo). Descoberto por Luiz Fernando Carvalho, diretor de núcleo da trama, o menino conquistou o papel também por ser artista de circo, uma das exigências para o escolhido que faria o personagem. "A primeira vez em que apareci no circo foi aos sete meses, no colo do meu pai", diz ele, que é filho da acrobata Érica Stoppel e do palhaço e ator Fernando Sampaio, que também está na novela das seis, na pele do atrapalhado Marimbondo.

Mesmo com as gravações do folhetim, o pequeno segue se apresentando com os pais no circo itinerante Zanni. "Gosto de viver personagens no circo e é muito legal trabalhar com meus pais", diz ele, que deu vida ao palhaço Buzina em sua estreia solo no picadeiro. "Não posso ter medo nem vergonha no palco", complementa. Fã dos grupos AC/DC e Greenday, o menino conta que gosta de coisas simples. "Jogo videogame, mas é pouco. Não sou viciado. Gosto de passear ao ar livre, brincar com meus amigos do condomínio", diz Sampaio, que, como Serelepe, tem um melhor amigo na vida real. "É o Leo Montagner [filho do ator Domingos Montagner]. Trabalhamos juntos no circo desde que nascemos", completa.

Em seu primeiro papel na TV, Sampaio já coleciona amigos, como a pequena Geytsa Garcia, que vive a Pituca. "É legal trabalhar com ela. Ela fica muito diferente quando faz a Pituca. Gosto também do Osmar Prado, da Juliana Paes, do Irandhir Santos", diz. Nos próximos capítulos de "Meu Pedacinho de Chão", Serelepe deve ajudar Zelão (Irandhir Santos) a continuar escrevendo cartas para a professora Juliana (Bruna Linzmeyer), chegando a ditar os versos para que o capataz escreva coisas bonitas. Na reta final da trama, que deve terminar em julho, a verdade sobre a origem de Serelepe deve vir à tona. "O pai do Serelepe podia ser o coronel Epaminondas [Osmar Prado]. Eles vivem brigando tanto", comenta Sampaio, que pretende realizar um sonho. "Talvez, neste ano, eu viaje para a Disney", planeja.

