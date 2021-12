Tomara Que Caia aposta na interatividade e no improviso

Desde que Carlos Henrique Schroder assumiu como diretor-geral da TV Globo, a recomendação principal é pensar em novos formatos e se modernizar. E foi exatamente isso que o diretor de gênero Boninho foi buscar ao criar Tomara Que Caia, humorístico escolhido para substituir o reality musical Superstar nas noites de domingo da emissora, por volta das 23h20, sempre após o Fantástico.

O programa aposta na interatividade e no improviso para divertir o público insone do final de semana. "Vimos várias coisas em volta e até nos inspiramos em um ou outro detalhe, mas é uma criação original nossa", orgulha-se Boninho.



Com cerca de 50 minutos de duração, Tomara Que Caia reúne oito atores que são divididos em dois grupos, cada um com quatro profissionais. Os escolhidos são Marcelo Serrado, Ricardo Tozzi, Priscila Fantin, Heloísa Périssé, Eri Johnson, Nando Cunha, Fabiana Karla e Dani Valente.



O cenário é semelhante ao de um teleteatro, com uma diferença crucial: além do palco onde se desenrola o "espetáculo", há uma coxia. A cada semana, uma história é encenada por ambas as equipes, que disputam quem vai ter mais tempo no palco ou ficará "mofando" na coxia, sem ter a chance de atuar.



"Para isso, o público poderá votar através do nosso portal Gshow ou de um aplicativo que será baixado no smartphone", explica o diretor Carlo Milani. Para decidir, os telespectadores votam entre duas opções: "Tomara que Caia" ou "Tomara que Fique".

Mas essa dinâmica de game ganha doses de comédia com a inserção de "trollagens" - elementos incorporados de surpresa na trama e sugeridos pela equipe de criação e até pelo público. São esses desafios que complicarão a vida do grupo que estiver em cena e podem influenciar a permanência ou a expulsão das pessoas do palco.



"A gente torce para que eles troquem bastante de posição, porque isso faz parte da brincadeira e vai garantir mais diversão para quem assiste", opina Cláudio Manoel, supervisor final do texto.

Um exemplo de "trollagem" pode ser fingir que está com uma pedra dentro do sapato em cena ou ter de atuar como se estivesse no meio de uma partida de golfe.

Experiência



No primeiro episódio, Ricardo e Marcelo fazem o mesmo personagem, assim como Heloísa e Fabiana, Priscila e Dani e Eri e Nando. Mas, a cada semana, os grupos podem mudar, assim como os "espelhos" de cada um na trama. "Isso é importante para os colegas poderem contracenar com outras pessoas. E, principalmente, não terem vontade de se matar depois de algumas semanas", exclama Milani, já no tom cômico que predomina nos ensaios do grupo.



Mesmo sendo um programa ao vivo, duas vezes por semana acontecem reuniões com o elenco para que eles estudem o texto e as marcações do episódio seguinte.

Sobre a escolha dos atores, Milani é enfático. "Foi crucial avaliarmos a experiência e a formação deles no teatro, já que existe uma interação com o público e, principalmente, muito improviso", argumenta, sendo logo interrompido por Dani Valente. "Carisma, foi basicamente o carisma", brinca a atriz.

