"Tive uma educação maravilhosa", diz Guilhermina Guinle

Quase dois anos depois do nascimento de sua primeira filha, Minna, Guilhermina Guinle está de volta à telinha. Em Verdades Secretas, novela das 23h da Globo, ela é Pia Lovatelli, uma paulistana quatrocentona, refinada e consumista, ex-mulher do poderoso empresário Alex (Rodrigo Lombardi). O principal conflito da personagem são os constantes desentendimentos com a filha mimada, Giovanna (Agatha Moreira). Situação pela qual ela espera não ter de passar na vida real. "Tive uma educação maravilhosa e pretendo ser rígida quando precisar e muito amiga da minha filha sempre", diz a atriz nesta entrevista.

Para compor uma personagem sofisticada, ela confessa que foi convencida pelo autor, Walcyr Carrasco, a ficar loiríssima. "Quando pensei nessa personagem, imaginei uma pessoa com cabelos pretos até o ombro, mas aí o Walcyr me falou que as mulheres ricas paulistanas são todas loiras e com luzes. Então, me convenci", diverte-se ela.

Você teve uma licença-maternidade um pouco mais prolongada. Como está sendo este retorno?

Fiquei um ano e meio de licença. As pessoas ficam seis meses e eu fiquei todo esse tempo. Não tenho do que reclamar, sou uma privilegiada. Enquanto eu não estava trabalhando, aproveitei para curtir a minha filha.

A sua personagem em Verdades Secretas é uma mãe meio permissiva. E você, como é?

Tive uma educação maravilhosa da minha mãe e do meu pai. É o que quero passar para a Minna: ser rígida quando precisar e muito amiga sempre.

Você mudou o visual para a personagem. Está gostando?

Quando fui me preparar para a novela, a gente ficou em um dilema. Eu estava morena e queria continuar assim. A minha referência era a Kate Middleton: morena, chique. Eu queria desta forma, mas o Walcyr (Carrasco, autor) falou: 'Já viu como todas as paulistanas chiques vão ficando com uma mecha loira no cabelo?'. E eu achei que ele tinha razão. O problema é que cabelo loiro tem que cuidar, hidratar. Comprido, então, dá mais trabalho. E ainda tem megahair...

Como foi deixar a pequena Minna em casa para trabalhar?

Ela já tem a vidinha dela e a agenda completa: faz natação, tem aula de música, de arte... Nossa, é tanta aula, tadinha... Mas é bom porque minha filha se distrai. Como eu fiquei um ano e meio com ela, nós ficamos muito grudadas. Agora é hora de eu me preocupar também com o trabalho.

Ela já entende que você vai trabalhar? Tem aquela dorzinha na consciência de toda mãe?

Isso a gente vai ter sempre. A mãe já nasce com essa vontade de estar perto do filho todo o tempo. Mas isso de se distanciar um pouco é saudável para nós, para a mulher, para o casal, para o filho. Eu falo: mamãe vai trabalhar... É bom falar desde pequenininha para ela ir se acostumando. E ela presta atenção em tudo que se fala, é impressionante.

O marido - o advogado Leonardo Antonelli, irmão da atriz Giovanna Antonelli - ajuda?

Ele está se acostumando porque é uma coisa nova na vida dele, mas segura bem a onda, fica feliz, e faz de tudo para chegar em casa mais cedo para curtir a filha. No final de semana, a gente fica grudado, viajando ou em casa, mas sempre juntos e os horários são todos para ela. Eu gosto de manter essa coisa de hábitos com os horários porque é importante para a educação da criança. A Minna acorda às 6 horas, almoça às 11h30, dorme às 12 horas e acorda quase às 15 horas. Brinca, faz as coisas dela e vai dormir às 19h30. É muito bacana criar essa rotina, esse hábito na criança.

