'Tive mais voto que o Aécio', diz eliminado do BBB

Após o "paredão" do Big Brother Brasil (BBB 17) ocorrido na terça-feira, 4, o participante Ilmar deixou a casa em disputa com Marcos. Porém, um fato curioso chamou atenção: depois de sair da casa e cumprimentar sua família e a de seu rival, o brother decidiu dar uma alfinetada no mundo político em uma última conversa com o apresentador Tiago Leifert.

"Fui descoberto por um olheiro do Big Brother e tô aqui. Milhões de pessoas me conhecem! Cara, quase tive o voto da Dilma, pra você ter uma ideia! Olha só, tive mais voto que o Aécio!", declarou, em tom bem-humorado.

A referência se deu pelo fato de que a margem de votos da eliminação de Ilmar, de pouco mais de 55%, foi considerada parelha, tal qual a da votação no segundo turno das últimas eleições presidenciais.

O momento gerou diversas reações na internet. "Aécio Neves pedirá a recontagem dos votos do paredão do BBB para provar que tem mais votos que Ilmar", disse, por exemplo, um usuário do Twitter.

adblock ativo