Tio Phill de "Um Maluco no Pedaço" morre aos 68 anos

O ator americano James Avery, que interpretou o Tio Phill na série Um Maluco no Pedaço (The Prince of Bel Air) morreu na noite desta terça-feira, 31, na cidade de Los Angeles, por conta de problemas cardíacos.

De acordo com o site TMZ, Avery passou recentemente por um processo cirúrgico e não resistiu às pioras após a operação.

A esposa do ator, Barbara, o acompanhava no hospital e havia saído do quarto para buscar comida e quando retornou ele já havia morrido.

Além de interpretar o magnata Phill, que criou Will (personagem vivido por Will Smith), James Avery também atuou em vários outros seriados da TV norte-americana, como The Closer, Grey Anatony e CSI.

Ele também emprestou sua voz para dar vida ao personagem Destruidor, o vilão de Tartaruga Ninja, na versão original.

O ator Alfonso Ribeiro, que fazia o filho de Avery em "Um Maluco no Pedaço", publicou uma mensagem em sua conta no Twitter lamentando a morte do ex-companheiro:

"Estou profundamente triste em dizer que James Avery faleceu. Ele era um segundo pai para mim. Vou sentir muita falta dele".

I'm deeply saddened to say that James Avery has passed away. He was a second father to me. I will miss him greatly. pic.twitter.com/UrW0EeBFbO — Alfonso Ribeiro (@alfonso_ribeiro) 1 janeiro 2014

